Ein bisschen Normalität zurückgewinnen - 25. Ökumenischer Motorradgottesdienst in Stadtallendorf

Der 25. und damit älteste Ökumenische Motorradgottesdienst Hessens wird endlich am 14. Mai 2022 wieder in seiner gewohnten Form stattfinden

Seit 25 Jahren feiern die Motorradfreunde Marburger Land e.V. zusammen mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden von Stadtallendorf ihren Ökumenischen Motorradgottesdienst.Auch in diesem Jahr soll dieser Gottesdienst, es ist der älteste ökumenische seiner Art in Hessen, nun wieder in der bekannten Art und Weise stattfinden! Und zwar am 14. Mai 2022 um 13:00 Uhr in der evangelischen Stadtkirche von Stadtallendorf.Bei gutem Wetter werden sich dazu bis zu 250 Zweiräder, vom kleinen Motorroller über die 125er und Trikes, bis zu den PS-starken Boliden und deren Fahrerinnen und Fahrer vor der evangelischen Stadtkirche von Stadtallendorf einfinden um Gottes Segen für die beginnende Zweiradsaison zu erbitten.Dabei ist es Brauch, dass die Piloten und ihre Beifahrer und Beifahrerinnen ihre Helme auf den Stufen des Altars niederlegen. Auch ein kleines, strassenzugelassenes Bike ziert symbolisch den Altarraum.Musikalisch begleitet den Gottesdienst die dreizehnköpfige Gospel- und Popformation GosPop , die vom Hessentag, den Golden Oldies und dem Gießener Kultursommer auf dem Schiffenberg bekannt sind.In den Fürbitten tragen die Biker ihre Ängste, Bitten und Gebete vor.Auch Psalme werden von Motorradfahrern vorgetragen.Am Ende des MoGo`s, wie Motorradgottesdienste von den Bikern genannt werden, empfangen die Gottesdienstbesucher den Segen von der evangelischen Pfarrerin Svenja Neumann und ihrem katholischen Amtsbruder Diethelm Vogel.Auf dem Parkplätzen vor der Kirche werden die Zweiräder dann vom katholischen Bikerpfarrer Diethelm Vogel mit Weihwasser gesegnet.Im Anschluss an diesen Segen brechen die Biker zu einem Korso durch den Ostkreis des Landkreises Marburg/Biedenkopf auf.Nach der Rückkehr erwarten die MoGo.Teilnehmer erfrischende Getränke, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen bei "Benzingesprächen" auf dem Vorplatz vor der Kirche!