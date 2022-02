Seit Jahren steigende Geburtenzahlen in der Wertachklinik Bobingen

Förderverein gratuliert mit 1000 Wertachkliniken-Schlafsäcken für die Babys

491 Kinder sind im letzten Jahr in der Wertachklinik in Bobingen auf die Welt gekommen, das sind 34 mehr als im Jahr davor. „2018 kamen in der Wertachklinik in Bobingen erstmals über 400 Babies auf die Welt und in den folgenden Jahren stieg die Zahl der Neugeborenen weiterhin kontinuierlich an, so dass wir letztes Jahr nur ganz knapp die 500er Marke verfehlt haben“, erklärt Klinikvorstand Martin Gösele. Immer mehr werdende Mütter schätzen ganz offensichtlich die familiäre Atmosphäre des Krankenhauses. Die gute Versorgung durch Ärzte, Hebammen und Pflegekräfte, sowie das freundliche Miteinander auf der Station sprechen sich herum, auch in Fachkreisen. Im November kam mit Franziska Thiel eine neue Hebamme an Bord und nächsten Monat beginnt eine weitere auf Kinder spezialisierte Pflegefachkraft auf der Station 3, der Geburtshilfe.Auch die Mitglieder des Fördervereins der Wertachklinik Bobingen haben die erfreulichen Nachrichten gehört, und gratulieren mit einer großzügigen Spende. Iris Eger, die neue Bereichsleiterin Care Innere, stellte den Kontakt her. Sie kennt die beiden ehemaligen Chefärzte der Wertachkliniken, Dr. Pfleghar und Dr. Zank, noch aus dem Klinikalltag, und hat kurzerhand dort angerufen, als sie von der Idee der Stationsleiterin der Geburtshilfe, Claudia Makropoulos, hörte: Die Wertachkliniken-Babys sollten für ihren Start ins Leben einen ganz besonderen Schlafsack in zartem Wertachkliniken-Grün bekommen. „Wir freuen uns über jedes Baby, das bei uns auf die Welt kommt, und können nun jedes einzelne mit dem speziellen Wertachkliniken-Schlafsack willkommen heißen“, bedankt sich Claudia Makropoulos beim Förderverein und seinen Spendern.