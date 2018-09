Der Kneippverein Ochsenhausen bietet einen Vortrag: „Fussgesundheit"

mit der Fachkrankenschwester, Tai Chi-Qi Gong Übungsleiterin

und Heilpraktikerin Christa Russ an.













Der Vortrag: „Fussgesundheit" findet am 09.10.2018

um 19 Uhr 30 im Kreiskrankenhaus Ochsenhausen statt.



Anmeldung bei:

Heilpraktikerin und Heilpflanzentherapeutin Christa Russ.

Anmeldung: Christa Russ, Heilpraktikerin Tel. 08395 1853

Kosten 7.- EUR, Kneippmitglieder 6,-



Ansprechpartner im Kneipp-Verein in Ochsenhausen:



Rainer Schick

Lerchenstrasse 7

88416 Ochsenhausen

Email: rainerschick@yahoo.de