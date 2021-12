SG-Handicap Nördlingen: Weihnachtliche Einstimmung auf Special Olympics in Regensburg

Unterstützung in Nördlingen



Auch in Nördlingen wurde die Aktion den Hygienebestimmungen gemäß unterstützt. So trafen sich Läuferinnen und Läufer des Integrativen Sportverein SG-Handicap an der alten Bastei, geschmückt mit Nikolausmützen, ein Sportler kam sogar im kompletten Nikolausgewand. Auf Abstand achtend umrundeten die “Nikoläuse” einmal die Nördlinger Stadtmauer und schickten dabei Online-Grüße Richtung Regensburg. Nicht nur die Vorfreude auf die Special Olympics Sommerspiele prägte die Stimmung, es war auch eine schöne Möglichkeit, noch einmal gemeinsam aktiv zu werden, da die Übungsstunden des Vereins in Turnhalle, Schwimmbad und Fitnessstudio Corona bedingt leider seit einiger Zeit eingestellt sind. Anschließend ging es für die “Nikoläuse” und alle anderen Sportlerinnen und Sportler in die Weihnachtspause.