Zwei Neusäßer bei süddeutschen Meisterschaften

Am vergangenen Wochenende fanden die Süddeutschen Meisterschaften im Schwimmen in Würzburg statt. Im Vorfeld musste strenge Pflichtzeiten zur Qualifikation unterboten werden.Insgesamt gingen 230 Athleten an den Start und absolvierten 442 Einzelstarts.Das Schwimmteam Neusäß war mit zwei Athleten vertreten.Felix Odau (2009) setzte ein Ausrufezeichen über 800m Freistil. Er pulverisierte seinen eigenen, erst einen Monat alten, Vereinsrekord und schlug nach 10:12,28 Minuten an. Außerdem zeigte er ein starkes Rennen über 1500m Freistil.Elena Moreira dos Santos (2007) startete über 400m Lagen und verfehlte ihre persönliche Bestzeit nur knapp und sicherte sich damit in 05:25,68 einen starken sechsten Platz in ihrem Jahrgang.Am 19. und 20.02.2022 waren 13 aktive Schwimmerinnen und Schwimmer 5. Winterschwimmfest der SG Stuttgart-Nord zu Gast. Dabei mussten sich die Neusäßer gegen zahlreiche Konkurrenz aus ganz Deutschland behaupten.Es war der erste Wettkampf dieses Jahres für die Aufbaumannschaft des Schwimmteam Neusäß. Sieben junge Talente stellten ihr Können und ihren Ehrgeiz unter Beweis.Deutlich verbessert zeigte sich Samuel Meyer (2012), der ausnahmslos Bestzeiten schwamm und sich vor allem stark über die Freistil- und Rückenstrecken zeigte.Für Florentine Eicher (2011) standen das erste Mal 200m Lagen und 50m Schmetterling auf dem Programm. Trotz der Nervosität meisterte sie beide Strecken bravourös und konnten sich am Ende mit einem vierten Platz im Sprintmehrkampf ihres Jahrgangs belohnen.Julian Ludwig und Luisa Peter (beide 2012) starteten das erste Mal auf der ungewohnt langen 50m Bahn. Julian verfehlte über 200m Freistil das Podest nur knapp und zeigte ebenfalls ein gutes Rennen über 50m Brust. Luisa überraschte ihrer Trainer und lieferte deutliche Bestzeiten ab, die ihren Trainingsehrgeiz unter Beweis stellen.Im Jahrgang 2013 starteten Lorenz Leichtle und Luka Kamenskyi. Lorenz sicherte sich über 50m Freistil einen großartigen dritten Platz in seiner Altersklasse. Luka sammelte über die 50m und 100m Freistil neue Bestzeiten.Besonders erfolgreich war der Wettkampf für die Schwestern Elana (2014) und Elena (2007) Moreira dos Santos. Insgesamt sammelten sie bei 14 Starts elf Medaillen. Elana sicherte sich zudem den ersten Platz im Sprintmehrkampf ihres Jahrgangs und beeindruckte mit starken neuen Bestzeiten.Elena schaffte über 100m Rücken das erste Mal den Sprung unter 1:10 Minuten und verbesserte in 01:09,69 ihren eigenen Vereinsrekord, ebenso wie über 200m Lagen.Tamara Eicher (2010) und Franziska Schiegg (2009) lieferten durchweg gute Leistungen ab. Vor allem Tamara stellte über 100m und 200m Rücken deutliche neue Bestzeiten auf und verpasste den Sprung aufs Podium jeweils nur knapp. Franziska erkämpfte sich in ihrer Hauptlage Freistil über 50m und 100m den dritten Platz und konnte sich über 100m Freistil für die bayerischen Meisterschaften im Juli qualifizieren.Lena Wolf (2007), Linda Kinader (2005) und Kirill Bernhardt (2010) konnten ihre Bestzeiten ebenfalls unterbieten. Lena machte einen deutlichen Sprung über 50m Freistil, Linda über 200m Freistil und Kirill über 50m Schmetterling.Trotz mehrerer coronabedingten Ausfälle waren es für das STN zwei erfolgreiche Wettkämpfe und die Trainer Mirko Golczyk, Ricarda Reitenauer, Alina Brunner und Samantha Borkowski zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Abschneiden aller Schwimmerinnen und Schwimmer.