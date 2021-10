Ein Verein, zwei Wettkämpfe - Deutsche Meisterschaften und SpionCup

Elena Moreira dos Santos bei den deutschen Meisterschaften

Platz fünf in der Mannschaftswertung für das Schwimmteam Neusäß

Vom 26.10. – 30.10.2021 fanden in Berlin die deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen statt. Mit Elena Moreira dos Santos (2007) konnte sich erstmalig eine Schwimmerin des Schwimmteam Neusäß für die Meisterschaften qualifizieren. Das ist ein unglaublich großer Erfolg, denn um bei den deutschen Meisterschaften mitschwimmen zu dürfen, muss man unter den 25 besten Schwimmer/innen des Jahrgangs aus ganz Deutschland vertreten sein.Elena ging über 50m, 100m und 200m Rücken, sowie 100m Freistil und 400m Lagen an den Start.Besonders erfolgreich war sie über 50m und 100m Rücken. Über beide Strecken konnte sie ihren eigenen Vereinsrekord nochmals unterbieten. Über 50m Rücken fehlten sogar nur 0,41 Sekunden zum Finallauf der 10 schnellsten Schwimmerinnen des Jahrgangs 2007.Über 200m Rücken konnte Elena zwar ihre persönliche Bestzeit nicht verbessern, erreichte aber dem 14. Platz ihres Jahrgangs.Unter die Top 15 schwamm sie ebenfalls über 50m Rücken und 400m Lagen.Die Trainer Mirko Golczyk und Ricarda Reitenauer zeigten sich sehr zufrieden und stolz mit dem Abschneiden ihres Schützlings.Am vorausgegangenen Wochenende fand das Sparkassenschwimmfest um den Spion-Cup in Aalen statt. Insgesamt traten 21 Vereine aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen an. Das Schwimmteam Neusäß war ebenfalls mit 20 Aktiven am Start.Der von der Aalener Sportallianz organisierte Wettkampf war für das Schwimmteam Neusäß ein voller Erfolg, sodass am Ende der fünfte Platz der Mannschaftwertung erkämpft werden konnte.Für den Nachwuchs des Schwimmteams war es der erste Wettkampf dieses Jahres. Besonders Theresa Wienand (2013) überzeugte ihre Trainer: sie holte bei jedem ihrer Starts die Goldmedaillen und zeigte sich in einer guten Form.Auch ihre Trainingskameraden Anna Stöcker (1x2.), Hannah Ebner (2x3.), Lorenz Leichtle (1x1.,2x2.) und Luka Kamenskyi (1x2., 2x3.) (alle 2013) standen regelmäßig auf dem Treppchen.Über 100m Rücken der Mädchen war das Podest sogar komplett in Neusäßer Hand.Für Elisa Odau und Samuel Meyer (beide 2012) war es ein erfolgreicher Wettkampf. Beide konnten ausschließlich Goldmedaillen aus dem Wasser fischen und zeigten sich besonders stark über die 200m Freistil. Für Elisa standen zusätzlich das erste Mal 50m Schmetterling und 100m Lagen auf dem Programm.Maßgeblich zum guten Ergebnis des Schwimmteams beitragen konnte Maximilian Wienand (2010). Er erreichte ausnahmslos bei jedem seiner acht Starts persönliche Bestzeiten und dominierte seinen Jahrgang mit acht ersten Plätzen. Einen besonderen Sprung machte er hierbei über die Freistilstrecken.Nico Brunner (2009) und Sebastian Wienand (2007) verbesserten sich deutlich über die 100m Brust. In 01:33,45 (Nico), bzw. 01:17,53 (Sebastian) konnten sie sich beide den zweiten Platz ihres Jahrgangs erkämpfen.Ebenfalls stark verbessert zeigte sich Tamara Eicher (2010). Über ihre Paradestrecke 100m Rücken konnte sie ihre eigene Bestzeit um zehn Sekunden auf eine 01:24,42 verbessern. Das reichte zum ersten Platz ihres Jahrgangs.Felix Odau (2009) und Jannis Golczyk (2007) lieferten tolle neue Bestzeiten über die Schmetterlingstrecken: Felix schwamm das erste Mal 200m Schmetterling und konnten in 02:58,41 unter der 3 Minutenmarke bleiben. Über 50m Schmetterling verbesserte Jannis seine Zeit deutlich und schlug in 00:33,96 Minuten an.Zum guten Mannschaftergebnis beitragen konnten ebenfalls Alina Brunner (2006), Moritz Lehmann (2006, Jannis Golczyk (2009), Finja Lehman (2008), Kirill Bernhardt (2010) und Samantha Borkowski (1998).Insgesamt erreichte das Schwimmteam bei 94 Starts 59 Medaillen (35x1.,15x2.,9x3.)Alle Platzierungen des Schwimmteam Neusäß: Theresa Wienand (3x1.), Anna Stöcker (1x2.), Hannah Ebner (2x3.), Luka Kamenskyi (1x2., 2x3.), Lorenz Leichtle (1x1.,2x2.), Samuel Meyer (3x1.), Elisa Odau (7x1.), Tamara Eicher (2x1.,3x2.), Maximilian Wienand (8x1.), Kirill Bernhardt (1x2.)Till Golczyk (1x1.,2x2.), Nico Brunner (1x1.,2x2.,1x3.), Felix Odau (7x1.,1x3.), Sebastian Wienand (1x2.1x3.), Moritz Lehmann (1x3.), Alina Brunner (2x1.), Samantha Borkowski (1x2.,2x3.)