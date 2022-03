Schwimmteam Neusäß in Topform

Besonders erfolgreich verlief der Wettkampf für Elisa Odau und Samuel Meyer (beide '12). Samuel konnte seine erst drei Wochen alten Bestzeiten bei jedem seiner Starts verbessern und trumpfte vor allem über die Freistilstrecken auf. Für seine tollen Leistungen belohnte er sich mit drei Gold- und vier Silbermedaillen.Elisa schwamm ihrer Konkurrenz davon und gewann bei jedem ihrer acht Starts die Goldmedaille. Besonders stark zeigte sie sich über die 200m Freistil,200m Lagen und 100m Brust.Das erste Mal stand für Elisa Odau und Florentine Eicher ('11) 100m Schmetterling auf dem Programm. Trotz der ungewohnt langen Bahn meisterten beide die Strecke gut.Florentine überzeugte außerdem über 100m und 200m Freistil und konnte ihre Bestzeiten deutlich verbessern. Auch sie konnte am Ende des Wettkampfs trotz starker Konkurrenz zwei Bronzemedaillen über 100m und 200m Rücken ihr Eigen nennen.Der erste Wettkampf ihrer Karriere war es für Emily Neugebauer ('10). Sie überzeugte vor allem über 100m Rücken und 50m Freistil.Die positivste Überraschung laut Trainer Mirko Golczyk waren Nico Brunner ('09) und Jannis Golczyk ('07).Nico machte einen deutlichen Sprung über 50m Freistil und konnte sich in 00:30,90 die Silbermedaille seines Jahrgangs sichern. Außerdem lieferte er ein tolle rennen über 100m Schmetterling ab.Jannis steigerte sich deutlich über 100m Rücken und 100m Freistil.Für ein Highlight sorgten Nico Brunner, Felix Odau (beide '09) und Maximilian Wienand ('10). Gemeinsam konnten sie sich für das Finale über 200m Lagen der acht schnellsten Schwimmer qualifizieren. Felix Odau sicherte sich hier einen grandiosen ersten Platz. Außerdem bestritt er das Finale über 100m Brust und 100m Schmetterling und konnte sich eine weiter Gold- sowie eine Silbermedaille sichern.Maximilian Wienand verbesserte seine Leistung über 200m Lagen deutlich und konnte sich zusätzlich über 100m Rücken eine weitere Finalteilnahme sichern.Außerdem konnten fünf neue Vereinsrekorde aufgestellt werden. Sebastian Wienand ('07) unterbot über 50m, 100m und 200m Brust die bisherigen Bestmarken, während Elena Moreira dos Santos ('07) über 50m Rücken und 100m Schmetterling neue Maßstäbe setzen konnte.Tamara Eicher ('10) machte deutlich, dass ihr die Freistilstrecken liegen. Über 200m Freistil konnte sie ihre persönliche Bestzeit um eine halbe Minute verbessern. Über 100m Rücken sicherte sie sich in 01:19,92 die Finalteilnahme und konnte die Zeit im Finallauf nochmals bestätigen.Bestzeiten gab es auch für Linda Kinader ('05), Alina Brunner ('06) und Till Golczyk ('09).Die erfahrensten Schwimmerinnen waren Johanna Zillner ('96) und Samantha Borkowski ('98). Nach einem missglückten Start über 50m Schmetterling lieferte Johanna über 100m Brust ein souveränes Rennen ab. Samantha zeigte eine gute Leistung über die kurzen Sprintstrecken 50m Schmetterling und 50m Rücken.Die Trainer Mirko Golczyk und Samantha Borkowski zeigten sich mehr als zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge.