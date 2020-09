Mehr Komfort für Fußgänger

Neben der Ergänzung eines neuen Pflasters gibt es nun als weitere Neuerung auch eine Bank. „Wir wollten eine Möglichkeit schaffen, dass Senioren aus umliegenden Einrichtungen hier auf dem Weg zum Einkauf eine Pause einlegen können“, so der zuständige Projektleiter des Neusässer Tiefbauamtes. Auch für Besucher des Wochenmarktes bzw. Volksfestes auf dem gegenüber liegenden Platz sei dies eine attraktive Station für einen Zwischenstopp oder auch ein neuer Kommunikationspunkt. Des Weiteren wurde die Fahrradabstellfläche mit Fahrradbügeln ausgestattet.Die Aufwertung dieser Fläche ist ganzheitlich gelungen, da „dies ein Zusammenspiel mit der Kreissparkasse und der Hausverwaltung des Schmutterparks gewesen sei“, berichtet Erster Bürgermeister Richard Greiner. So sei die „Aufhübschung“ auch durch die Fassadenerneuerung der umliegenden Gebäude sowie die Neugestaltung der Bankfiliale Hand in Hand gegangen.