Energieberater geben Tipps für energetische Sanierungen: Energiekarawane startet im Beethovenviertel durch

Bei der Energiekarawane ziehen die Energieberater durch das Beethovenviertel und zeigen den Hausbesitzern Schwachstellen am Gebäude auf, geben Tipps und Empfehlungen für eine energetische Sanierung und weisen darauf hin, wie man oft schon mit kleinen Änderungen Energie sparen kann. Die Hauseigentümer wurden bereits im Vorfeld persönlich anschrieben und auf die Energiekarawane aufmerksam gemacht. Außerdem war dem Schreiben ein Foto des jeweiligen Energieberaters beigelegt. Die ersten Interessenten für Beratungsgespräche haben sich bereits gemeldet, freut sich Benjamin Schröter, Leiter des Energieteams der Stadt Neusäß. Insgesamt wurden 330 Hauseigentümer angeschrieben. Die Wahl fiel auf das Beethovenviertel, weil „in diesem Wohngebiet viele Häuser älteren Baujahrs sind, bei denen Modernisierungsabsichten bestehen bzw. sich die Eigentümer über eine energetische Ertüchtigung Gedanken machen könnten“, erläutert Schröter.Als „Erfolgsmodell“, bezeichnete Heinz Liebert das Projekt. So ist die Energiekarawane im Landkreis zum sechsten Mal unterwegs und hat dabei schon vielen Leuten hilfreiche Anregungen gegeben. Auf diesen Erfolg hofft auch 1. Bürgermeister Richard Greiner in Neusäß. „Wir bieten den Bürgerinnen und Bürgern hiermit ein Angebot und eine fachkundige Beratung, von der sie nur profitieren können.“ Die Beratungen sind kostenfrei und finden direkt zu Hause statt. Als Obergrenze hat die Stadt Neusäß insgesamt 150 Beratungen für das gesamte Viertel gesetzt. Die Kosten für die Energiekarawane trägt die Stadt Neusäß.