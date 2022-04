Forschen und Singen: am Justus ist viel für die künftigen Fünftklässler geboten

Montag, 9. Mai, 14:00 – 18:00 Uhr, sowie

Dienstag, 10. Mai, bis Freitag, 13. Mai, jeweils 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr.

Eine Forscherstunde pro Woche hat die Klasse an einem Nachmittag, in der sie zudem geteilt ist. Die jungen Forscherinnen und Forscher beschäftigen sich mit spannenden Themen aus dem ganzen naturwissenschaftlichen Spannungsbogen von Biologie über Chemie und Physik bis hin zur Mathematik. Exkursionen, z. B. zu einem Schülerforschungslabor, und die Teilnahme an Wettbewerben wie „Experimente antworten“ sind wesentliche Bestandteile des Konzepts.Die Teilnahme an der Forscherklasse ist auch jenen Schülerinnen und Schülern möglich, die zugleich die seit Jahren erfolgreiche Chorklasse besuchen, welche mit ihren Auftritten auch in Zukunft regelmäßig begeistern wird, sobald das Pandemiegeschehen dies zulässt.Das Wahlangebot des Justus-von-Liebig-Gymnasiums ist breit gefächert. Zur Auswahl stehen z.B. Judo, Chor, Kammerorchester, Big Band und die Unterstufentheatergruppe.Getreu dem Motto „Vielfalt, Innovation, Verantwortung“ entwickelt das Justus sein pädagogisches Konzept für die künftigen Schülergenerationen weiter. „Die Kombination von naturwissenschaftlichem Forschen und musischem Ausprobieren auf spielerischer Grundlage überzeugt mich als Pädagoge“, so Stefan Düll, Schulleiter am Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß. „Daher werden wir die organisatorischen Herausforderungen erfolgreich stemmen, um dieses besondere freiwillige Angebot allen Fünftklässlern zu ermöglichen.“Die Anmeldung für die kommende Jahrgangsstufe 5 findet statt in der Woche vom 9. bis zum 13. Mai 2022. Für die persönliche Abgabe der Anmeldeunterlagen vor Ort sind folgende Zeitfenster vorgesehen:Alternativ können die Anmeldeunterlagen auch in den Hausbriefkasten des Justus-von-Liebig-Gymnasiums eingeworfen werden.Zusammen mit den ausgedruckten und unterschriebenen Online-Anmeldeunterlagen müssen dabei abgegeben werden: das Übertrittszeugnis im Original, eine Kopie der Geburtsurkunde und des Masern-Impfnachweises (z.B. Impfpass oder ärztliche Bescheinigung), ein Passbild sowie gegebenenfalls ein Sorgerechtsbeschluss. Weitere Informationen zur Anmeldung sind auf der Homepage der Schule www.jvlgym.de zu finden.