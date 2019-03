Umgang mit dem Rollator

Der Seniorenbeirat bietet auch dieses Jahr wieder Rollatorentrainingan. Das nächste Rollatortraining findet statt am

Freitag, 10. Mai ab 09.30 Uhr

im Caritas-Seniorenzentrum Notburga, Von-Rehlingen-Str. 42.





So soll das richtige Verhalten beim Überqueren der Fahrbahn mit einemRollator und das Ein- und Aussteigen in öffentliche Verkehrsmittel geübt

werden. In einem Geschicklichkeitsparcours lernen die Teilnehmer mit ihrem Rollator zu manövrieren, zu drehen oder auch Engstellen zu

überwinden. Auch das Rückwärtsgehen, beispielsweise um sich auf

einen Stuhl zu setzen, soll geübt werden. Des Weiteren widmet sich

der Kurs den Gefahren eines abschüssigen Berges und wie man diese

bewältigt. Außerdem wird gezeigt wie man den Rollator mit wenigen

Handgriffen schnell zusammenlegen kann, wenn man im PKW mitgenommen

wird. Darüber hinaus wird überprüft, ob der Rollator auf die

richtige Höhe des Nutzers eingestellt ist und die Bremse funktioniert.





Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Fahrdienst wird angeboten.

Anmeldung bei: Ernst Rauh, Telefon 0821/48 37 07,

E-Mail: erin.rauh.86356@kabelmail.de