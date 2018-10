WeiÃŸe Weihnachten 2018: DÃ¼rfen wir uns endlich auf Schnee freuen?

Wie stehen die Chancen auf Schnee an Weihnachten? Gibt es 2018 vielleicht sogar weiße Weihnachten? Die erste Prognosen zum Wetter sehen alles andere als gut aus.

Erste Prognose: Keine weiße Weihnachten?

Natürlich hoffen wir auch diesmal darauf, dass es an Heiligabend und an den Weihnachtstagen schneit. Schnee sorgt einfach dafür, dass die besinnlichen Tage noch schöner und gemütlicher werden. Leider hatte wir in den letzten Jahren wenig Glück. Auf ein "Winter Wonderland" mussten wir verzichten. Aber wie stehen 2018 die Chancen? Gibt es weiße Weihnachten ? Die ersten Wetterberichte und Vorhersagen klingen wenig erfreulich. Müssen wir erneut auf eine Schneeballschlacht verzichten?Die langfristigen Wettermodelle sorgen für Trübsal. Wenn man nach ihnen geht , können wir leider nicht mit Schnee an Weihnachten 2018 rechnen. Mittlerweile sind die Winter einfach zu warm. Nach einem sehr heißen Sommer ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch der Winter nicht so kalt wird, damit wir uns auf eine Schneedecke freuen können. Trotzdem sollte man die Hoffnung natürlich nicht aufgeben. Wie "wetter.com" berichtet, stehen die Chancen gut, dass man ab einer Höhe von 800 m mit Schnee rechnen kann. Weiße Weihnachten sind also noch möglich. Mal sehen, wie sich das Klima und das Wetter in den nächsten Wochen bis Weihnachten verändert.