Rollstuhl-Rugby-Bundesliga in München

Milbertshofen – Es kracht und rumst, unerbittlich wird um jeden Raumgewinn auf dem Spielfeld gekämpft – beim Rollstuhl-Rugby geht’s richtig zur Sache! Am 06. + 07. Mai ist es wieder soweit – in der Gebrüder-Apfelbeck-Halle in München-Milbertshofen findet ein Bundesliga-Heimspielwochenende im Rollstuhl-Rugby statt, bei dem Sie Gelegenheit haben, diesen interessanten Sport einmal live zu erleben. Insgesamt stehen am Wochenende 8 spannende Matches auf dem Programm.Mit von der Partie sind natürlich die Gastgeber – die Munich Rugbears, das Team des TSV Milbertshofen, das nach zwei von vier Spieltagen die Tabelle der 1. Bundesliga mit knappem Vorsprung anführt. Zu Gast sind die Donauhaie Illerrieden, die Dragons Freiburg, die Hollister Hussars und das Team mit der weitesten Anreise – die Greifswalder Rollmöpse.Infos rund um die Rollstuhl-Rugby-Abteilung des TSV Milbertshofen finden Sie immer tagesaktuell unter www.tsv-milbertshofen.de . Telefonische Infos gibt’s in der Geschäftsstelle des TSV unter 3582716.