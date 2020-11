Wiederbelebter Bubble Tea Trend in München

Was ist Bubble Tea eigentlich?

Ist es für Erwachsene auch empfehlenswert?

Bubble Tea ist ein taiwanesisches Getränk, das in der Regel auf dr Basis von Teesorten (grüner Tee, schwarzer Tee) zubereitet wird. Zusätze wie Milch, Sirup sind keine Seltenheit. Das größte Merkmal an den Bubble Teas sind aber die Tapioka Perlen. Das sind weiche Kügelchen aus Stärke und flüssiger Füllung. Bubble Teas werden luftdicht verschlossen und mithilfe der Strohhalme werden die Drinks genossen und die Tapioka Perlen werden durch die Halme hochgezeogen. Am Ende hat man einige Kügelchen im Mund. Bei Zerbeißen zerplatzen sie im Mund. Eine kleine Spielerei mit dem Getränk ist es schon. Denn die Tapiokaperlen befinden sich unterhalb der Eiswürfelschichten. Solche Getränke sind 4 Euro wert. Cappuccino ist auch nich günstiger.Kunterbunte Becher, Anime Figuren und lustige Figuren zieren die Becher. Von daher kann man sich schon ein wenig zu alt vorkommen, wenn man so einen Becher in der Hand hält. Doch im Grunde kann jeder das trinken. Ich hatte die Beobachtung gemacht, dass sie auch bei erwachsenen Asiaten gut ankommen. Die restliche Bevölkerung muss dafür sensibiliert werden. Ungewöhnlich ist aber schon die Warterei in der Schlange mit Schulkindern. Ich selber bin eher ein Fan von Hopfengetränken und Wein sowie Kaffee. Doch ich muss auch zugeben, dass Bubble Tea auch seinen Reiz hat.