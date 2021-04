....hinfallen, liegenbleiben, orientieren, aufstehen, Krönchen zurechtzuppeln..

Hallo Ihr lieben My heimat Freund*innen !manchesmal, in dieser Crona Pandemie Zeit bin ich schon in ganz große tiefe dunkle und unheimliche Löcher gestürzt, seelische Löcher, man nennt es im Fachbegriff - Melancholia, eine mittelschwere Form der Depression, darüber on public, öffentlich schreiben /reden / es mitteilen zu können ist soviel mehr schon als zB es der Fussballtorwart Robert Enke es vermochte, dessen Weg schlussendlich zum Suizid führte, er konnte sich nicht selbst befreien, in dem er sein Leid in WORTE kleidete und es aussprach, er ging den Weg zur Hölle wohl ganz alleine.......so prominent, so geliebt, so bewundert, so ein guter Fussballspieler und Torwart, so viel Ehre und Ruhm, wohl auch materielle Sicherheit, trotzdem war es zu schwer, am Ende gewesen.Möge er in Frieden ruhen.Hier nun ein paar Lieder zum Thema, bei mir geht es ja immer um Musik, die ich like -Red Hot Chilie Peppers - Scar Tissue - https://www.youtube.com/watch?v=mzJj5-lubeM Johnny Cash - Hurt - https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI Linkin Park - Heavy - https://www.youtube.com/watch?v=5dmQ3QWpy1Q Tschaikovsky - 6. Smypohonie - 4. Satz - https://www.youtube.com/watch?v=3ebQYH6EpJ8 und als Letzes in der Reihe eines zum wieder aufstehen -Ingrid Michaelsen und Zayn - To Begin Again - https://www.youtube.com/watch?v=XT5D4Zx0RvQ liebe Grüße sendet Euch allen Maarit aus MünchenPS message an mich selbst- Febraur bis April 2018 - Glück pur, danach 1 Jahr borderline - safe now, GOD BLESS !