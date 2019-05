Eine Bitte um Hilfe und Unterstützung, wenn es möglich sei !

Hallo, all Ihr lieben My Heimat´ler,



sehr gerne schreibe ich auf my heimat mit Euch, habe nun aber Schwierigkeiten bekommen, ein user hat bei Andrew gemeldet, das ich angeblich urheberrechtlich geschützte Bilder in meinen Beiträgen verwende. Dies ist insofern evtl. richtig, als ich die Bilder bei Gockel als sog. freie AVATAR BILDER mir heruntergeladen habe, da ich selbst weder Digitalkamera habe noch mein Handy ausreichend gut bedienen kann und echt grottige Photos machen würde, schlicht, ich habe KEINE -



BITTE - könntet Ihr mir jeder, der das GERNE MÖCHTE ! ein ! Bild aus seinem reichen Bestand "überlassen", sodaß ich eine kleine Auswahl hätte, meine Beiträge, die ich gerne auch verfassse, damit zu versehen ?

Wenn dann nur mit der Nennung Eures Namens im Bilde - ihr könnt das technisch so machen, das im Bild drinsteht, wem das copyright gehört.



Wer mir auf diese Weise helfen möchte, den bitte ich herzlich darum, denn es ist mir nicht zu schlimm zu sagen, fotagrafieren, ich kann es nicht aber es ist mir zu dumm zu sagen , ich bin nun mundtot, da ich den Vorschriften nicht genügen kann, aus eigenem Können .



mit lieben und hoffenden Grüßen an Euch



liebe Grüße von Maarit



Betätigung: Floristin, Leserin, Dichterin, Musikliebhaberin, bekennende Christin, Menschenfreund im Austausch mit anderen, unterwegs in manchem sozialem Netzwerk, gerne auch weiterhin hier.



Elton John singt - A Word in Spanish - https://www.youtube.com/watch?v=BZaRu1NkwN8