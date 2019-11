Sowas hat der Hans-Mielich-Platz noch nicht erlebt!

Im Rahmen von stadtteilkulturellem Bürgerengagement organisiert die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben mit der Mosaikkünstlerin Hannah Oberndorfer, Mosaiktafeln, welche die Bankzwischenräume am Hans-Mielich-Platz bleibend schmücken.





Im Vorfeld auf das Lichterfest 1 Million Sterne am Hans-Mielich-Platz fand die Enthüllung der Platte statt



Zur Erinnerung an das Lichtermeer am Hans-Mielichplatz im Rahmen "Eine Million Sterne" wird nun die vom Caritas Altenheim St.Franziskus gemeinsam mit den Kindern von Villa Verte erstellte Mosaik-Tafel bleibend an den 16.11.2019 erinnern



Mehr: www.mehrplatzzumleben.de