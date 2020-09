20139 Challenge - Erfahrungsbericht virtueller Lauf

Wie funktioniert die App?

Eigene Leistung

Genau diese Herausforderung wurde in der App der Veranstalter des Berliner Marathons angeboten. Hier lädt man sich die App herunter, läuft eine beliebige Strecke in 2:01:39 Stunden und hinterher schauen die Sportler und Sportlerinnen, wie gut sie sind.Die App ist wohl im Google Play Store als auch im Apple Store kostenlos herunterladbar. Da die Veranstaltung kostenlos ist, braucht man lediglich E-Mail und Name. Es gibt einen Warmup Teil und schon kanns losgehen. Viele komplexe Funktionen gibt es nicht. Man kann sich aber mit seinen Freunden Laufkumpanen messen, wenn man deren Zeiten abruft. Die App ist eine Kombination aus Musik Playlist und Zusammenschnitten der früheren Kommentare mit Ankündigung und Updates zum individuellen Lauf. Klasse finde ich die Dramatik in den letzten Sekunden, wo Eliuds letzte Laufmeter für Gänsehaut sorgen und einen motivieren, nochmal alles zu geben.Heute stand eigentlich nur ein etwas längerer Jogginglauf an, bei der es danke der App ohne großen Unterbrechungen etwas länger andauerte. Auf der Trailstrecke links der Isar stadtauswärts waren die Laufstrecken etwas anspruchsvoller. Doch mit einer Distanz von knapp 22,6km kann man schon zufrieden sein. Beim echten Wettkampf wirds etwas härter zur Sache gehen. Aber diese Challenge ist eine willkommene Abwechslung.