Rundgang um den Hexenteich, Mittwoch, 06.03.2019 - Amphibien sind dort noch nicht auf dem Weg zu ihren Laichgewässern

Oesberner Weg, 58708 Menden10.00 UhrIn diesen Tagen machen sich Frösche, Kröten, Molche und Salamander in Menden wieder auf dem Weg zu ihren Laichgewässern. Aus diesem Grund habe ich mich deshalb zum Hexenteich aufgemacht.Amphibien habe ich dort noch nicht angetroffen. Ganz alleine bin ich um den Teich gegangen; andere Spaziergänger habe ich nicht getroffen. Zu hören war nur das Rascheln von trockenen Blättern an Bäumen durch den Wind. Fast war mein Rundgang beendet, war es mit der himmlischen Ruhe vorbei. Zwei Motorsägen machten Lärm.Wie auf den Fotos zu sehen ist, wurde am Hexenteich viel abgeholzt. Hat diese Abholzung Auswirkungen auf die Amphibienwanderung zum Laichgebiet Hexenteich?