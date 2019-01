TSV Meitingen zum 1. Skikurstag unterwegs

Oben am Berg lud Wolfi Häusler von der Meitinger Skiklinik die Tagesfahrer zum Ski-Test ein. Er hatte über 60 Paar Leih-Ski zum Ausprobieren für jedes Fahrkönnen mit dabei. Die Pistenbedingungen dazu waren hervorragend und die Stimmung bestens! Am Ende des tollen Wintertages lockte es alle Teilnehmer an das leckere Kuchenbuffett. Denn trotz Sonnenscheins herrschten eisige Temperaturen um die -10 Grad - und da schmeckt der heiße Kaffee zum Kuchen doch noch besser. Mmmmhhh !