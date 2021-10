Standeröffnung mit Eröffnungsschießen

Anläßlich der Saisoneröffnung fand bei den Lechtalschützen ein Eröffnungsschießen, bei der auch die bereits im Vorjahr eingebaute Schießanlege mit elektronischen Ständen offiziell in Betrieb genommen wurde.Hierbei wurde einmal die vom Vorjahressieger Roland Schuster gestiftete Scheibe ausgeschossen, welche von Ute Böldt mit einem 13,03 Teiler gewonnen wurde, dicht gefolgt von Thomas Happach mit einem 16.97 Teiler und Roland Schuster mit einem 59 Teiler, welcher fast seine eigene Scheibe wieder gewonnen hätte.Anläßlich der offiziellen Standeröffnung spendete auch 1. Bürgermeister Dr Michael Higl eine Ehrenscheibe, die mit dem einzigen, nach dem Brand von 1980 verbliebenen Zimmerstutzen, ausgeschossen wurde.Hierbei durfte jeder volljährige Schütze einen Schuß auf Blattl abgeben. Nach einem spannenden Wettkampf, bei dem auch der Bürgermeister sein Glück versuchte, konnte dieser die von Ihm gespendete Ehrenscheibe dem Sieger Roland Kosick mit einem 174,25 Teiler übergeben. Platz 2 ging an Rene Betz mit einem 225,61 Teiler, gefolgt vonm dritten Günter Pohl mit einem 349,54 Teiler. Insgesamt waren 33 Schützen am Stand.