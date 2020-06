STADTRADELN in Meitingen ist gestartet // Update

Meitingen : Meitingen |

Das erste von den GRÜNEN mit initierte Meitinger Stadtradeln hat am 14.06.2020 begonnen, wurde gut angenommen und gewinnt nun zunehmend an Fahrt.



Aktuell beteiligen sich 132 Radelnde in 20 Teams, darunter 4 von 25 Parlamentarier*innen aus dem Marktgemeinderat.

. Auf Platz 1 rangiert aktuell das Team der Dr. Max-Josef-Metzger- Schule mit 2.833 Kilometer, gefolgt vom Team Rathaus mit 1.029 Kilometer und dem Team Basketball Meitingen mit 886 Kilometer.Im bayrischen Vergleich zu Kommunen mit einer Einwohneranzahl von 10.000 bis 49.999 Einwohnern liegt der Markt Meitingen aktuell auf Platz 7. Da geht noch mehr !Die nächsten Tagen werden wieder trockener und so manchen Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder anderen Besorgungen kann man mit dem Fahrrad schnell, gut,preiswert und umweltbewusst erledigen.Das STADTRADELN läuft noch bis zum 04.07.2020. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Anmeldung online unter https://www.stadtradeln.de/meitingen