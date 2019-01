Schach Kreisliga II: SV Thierhaupten I – Rochade Augsburg II 3,5:4,5

Gegen den klaren Tabellenführer aus Augsburg musste die Mannschaft des SVT eine knappe und unglückliche Niederlage hinnehmen, so dass sich die Mannschaft weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz und in akuter Abstiegsgefahr befindet.Die beiden ersten Partien ankonnten von Josef Herb und Dominic Brugger in eine sichere Remis überführt werden. Da beide Spieler die schwarzen Steine führten und gegen nominell stärkere Gegner spielten, konnte man mit diesen Ergebnissen gut leben.wurde von Dieter Häberle leider verloren, der gegen seinen starken Gegner eine Figur einstellte, die dieser souverän in einen Sieg ummünzte.Anzog Anton Schmid gegen seinen Gegner aus Augsburg ebenfalls den Kürzeren. In fortgeschrittenem Spielstadium übersah er eine Kombination seines Gegners, so dass seine Partie nicht mehr zu retten war.Partie des Tages spielte Martin Regele ander seine junge aufstrebende Gegnerin souverän überspielte und in bemerkenswerter Manier seinen Vorteil in einen Sieg verwandelte. Dies ist umso höher zu bewerten, da Martin leider aufgrund zeitlicher Restriktionen nur noch selten zu den Figuren greift (hoffentlich ändert sich das bald mal wieder) Zwischenstand 2:3.Das Zünglein an der Waage sollte die Partie anspielen, in der Altmeister Josef Gottwald in einer langen Zeit ausgeglichenen Stellung, im Endspiel plötzlich auf Gewinn stand. Leider sah er die gewinnträchtige Abwicklung im Endspiel nicht und musste sich somit, wegen einem Tempo geschlagen geben.Eugen Herb anhatte zwar eine druckvolle Stellung, konnte aber nicht final durchbrechen und willigte schließlich in ein Remis ein.Der Sieg von Gerhard Regler anhatte somit nur noch kosmetische Bedeutung. Nachdem er sich lange Zeit dem Druck seines Gegners erfolgreich widersetzen konnte, gelang es ihm schließlich nach einem Fehler seines Gegners eine Figur zu erobern und den 2. Sieg für den SVT einzufahren - Endstand 3,5:4,5.Aufgrund der gezeigten deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zu Saisonbeginn und den noch ausstehenden direkten Duellen gegen die Abstiegskonkurrenz, scheint das Saisonziel Klassenerhalt aber weiterhin im Bereich des Möglichen.(Script: Dominic Brugger)