ruwu-Cup 2019 in Meitingen: tolles Tennnis.... und noch viel mehr

Die Damen-Konkurrenz zeichnete sich durch eine hohe Leistungsdichte aus. So mußte zum direkten Erreichen des Hauptfeldes die Spielerin mindestens Ranglistenposition 99 besitzen. Im Finale siegte Iva Primorac vom TC Wolfsberg Pforzheim gegen Lara Schmidt vom TC BW Dresden-Blasewitz, die beim Stand von 6:2, 1:1 wegen einer Knöchelverletzung aufgeben musste. Primorac besiegte zuvor Sabrina Rittberger (München), Isabel Blazevic (München), die an eins gesetzte Lea Gasparovic (Aachen) und Eva-Marie Voracek (München). Schmidt kämpfte sich über Sophia Bergner (Ismaning), Alexa Pirok (München), Sarah Gronert (Essen) und Isabella Pfennig (München) ins Finale.Der ruwu-Cup ist in diesem Jahr mit 122 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das größte nationale Preisgeldturnier in Bayern und das einzige Turnier der Kategorie A-2 in ganz Deutschland, bei dem Damen und Herren parallel spielen. Als Teil der German Masters Series erhalten die Teilnehmer ab Erreichen des Viertelfinals 50 % zusätzliche Ranglistenpunkte. Ein Sieg wird also wie ein Sieg bei der Deutschen Meisterschaft gewertet. Dem professionellen Niveau auf der sportlichen Seite steht der engagierte und aufopferungsvolle Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer des TC Meitingen gegenüber – die persönliche Atmosphäre gibt den Spielerinnen und Spielern einen Ausgleich zu dem Druck und den Anstrengungen der Matches.Nachdem seit 2016 jedes Jahr die Turnierkategorien erhöht wurden sind alle gespannt, was die Turnierleitung sich für 2020 Neues einfallen läßt!