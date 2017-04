Neue Seepferdchen für die kommende Freibadsaison

Auch in diesem Jahr nutzt die Wasserwacht Meitingen wieder den Winter um den Jüngsten die Angst vor dem Wasser zu nehmen.Diesmal gab es insgesamt drei Schwimmkurse mit jeweils 15 Kindern um den kleinen Wasserratten die ersten Grundlagen mit dem Umgang mit dem kühlen Nass näher zu bringen.Nach insgesamt 10 Unterrichtsstunden gab es am Ende des Schwimmkurses der Wasserwacht Meitingen nur fröhliche Gesichter, auch wenn nicht alle das Seepferdchen geschafft haben, können doch alle jetzt schwimmen. Was fehlt ist einzig die Kondition und Übung.Nun sind Mama und Papa gefordert und bei regelmäßigen Besuchen im Schwimmbad wird das in der nächsten Zeit ganz sicher besser und so kann die neue Freibadsaison kommen.Die frisch gekürten Seepferdchen tauften dann auch gleich mal ihre Schwimmlehrer und hatten sichtlich Spaß diese mal ins kühle Nass zu schupsen.Mit viel Spaß und dem nötigen Fingerspitzengefühl haben die Schwimmtrainer rund um den Vorsitzenden der Wasserwacht Anton Büchele wieder jedem Kind die Angst vor dem Nass genommen.So klappte dann der Sprung vom Beckenrand bei manchen sogar schon als Hechtsprung und 25 m Schwimmen, sowie das Heraufholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser, war für die Kinder dann auch kein Problem mehr.Aber nicht vergessen die Kinder brauchen nun noch ein wenig Training um die nötige Sicherheit im Wasser zu erlangen und sollten auf gar keinen Fall unbeaufsichtigt zum Schwimmen gehen, denn das Seepferdchen ist nur der erste wichtige Schritt zum sicheren Umgang mit dem Wasser.