Ein Trio trägt nun den 3. Kyu

Unter den kritischen Augen von Franz Fenk (6.DAN, ehemaliger Kata-Landestrainer in Bayern) zeigten die drei Aspiranten ihre praktischen Kenntnisse in der Grundschule, Kata, Kata-Anwendung und Partnertraining und meisterten die hohen Anforderungen zum 1. braunen Gürtel (Vorstufe zum Schwarzgurt) mit bravour. Nach einer anstrengenden Prüfung konnten das Trio Ihre Urkunden zum 3.Kyu in Empfang nehmen. Bis zum 1.DAN (schwarzer Gürtel) stehen noch zwei weitere Braungurtprüfungen bevor.Die Trainer Peter Helmrich, Dirk Wilhelm und Wolfgang Wüst hatten die drei Braungurtanwärter über einen längeren Zeitraum sehr intensiv auf diese anspruchsvolle Prüfung vorbeireitet.