Bärenstarke Jungs und Mädels beim 7-Kampf & Herbstrauswurffest in Oberschleißheim

Zum ersten Mal gingen sie, in Oberschleißheim, bei einem 7 Kampf der Kinderleichtathletik an den Start. Unterstützt durch die Eltern absolvierten sie konzentriert die ersten 6 Disziplinen bevor dann zum Schluss der Stadioncross über den Schlittenberg auf dem Programm stand.Für diesen Crosslauf hieß es noch einmal alle Kräfte zu bündeln denn auf der 450 m langen Strecke musste ein steiler Anstieg bewältigt werden. Mit Bravour meisterten alle Leichtathleten diese Herausforderung und konnten am Ende des Tages sehr stolz auf ihre Leistung sein.Ganz oben auf´s Treppchen und damit den Tagessieg erzielte Roman Schormair in der AK M11 und Amelie Schuster in der AK W11. Marie Sattler erreichte nach einem Sturz noch Platz drei in der Klasse W11.Bei unseren jüngsten Athleten erreichte Marius Füller Platz 5 in der AK M7, Hannes Scharschug Platz 7 in der AK M8 und Niklas Füller Platz 14 in der AK M9.Parallel zum Kinder 7-Kampf fand das Herbstrauswurffest statt. Hier ging Emily Sattler in der Altersklasse W 15 in den Disziplinen Kugelstoßen und Speerwurf an den Start.Mit einem hervorragenden 2. Platz und einer persönlichen Bestleistung von 9,84m glänzte sie im Kugelstoß. Mit ihrem ersten Speerwurfwettkampf konnte sie mit ihrer Leistung ebenfalls zufrieden sein.Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern, wir sind sehr stolz auf Euch!