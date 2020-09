Meitinger Kinderbetreuungsstätten mit Beatmungsbeutel ausgestattet

Örtliche Kinderbetreuungsstätten erhalten Beatmungsbeutel von der CSU-/JBU-Fraktion samt Schulung durch ihren Vorsitzenden Anton Büchele



In lebensbedrohlichen Situationen zählt jede Sekunde. Dies gilt vor allem, wenn eine Person wiederbelebt werden muss. Besonders für die BetreuerInnen der Kinderkrippen und -gärten gilt es, hier schnell und geschult zu handeln. Die aufrecht zu erhaltende Kreislauffunktion dient dem wichtigen Sauerstofftransport im Körper. „Eine Faustregel besagt“, erklärt Anton Büchele, Vorsitzender der Meitinger CSU-JBU-Fraktion, „dass nach ca. drei Minuten Sauerstoffmangel eine irreversible Schädigung der Zellen beginnt.Somit ist der größte Feind bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand die Zeit bis zum Beginn der Herz-Druck-Massage und der Beatmung. Bedeutet: So schnell wie möglich mit der HLW (Herz-Lungen-Wiederbelebung) zu beginnen.Doch leider ist in Zeiten von Corona/Covid 19 die Gefahr einer Ansteckung und somit das Hemnis zur lebenswichtigen Soforthilfe in Form der Mund-zu Mund- bzw. Mund-zu-Nase-Beatmung groß.Die Alternative zur direkten Beatmung ist der Einsatz eines sogenannten Beatmungsbeutel mit Atemmaske (auch Ambu–Beutel genannt). Solche „Ambu-Beutel“ wurden nun den Leiterinnen aller Meitinger Kinderbetreuungsstätten überreicht. Die Anwendung eines solchen Beatmungsbeutels setzt jedoch Grundkenntnisse zur Funktion und Anwendung voraus. Diese wurden den Leiterinnen der Kinderbetreuungseinrichtungen im Markt Meitingen bereits in ihrer letzten wiederkehrenden Schulung zur Ersten Hilfe im Rahmen einer Zusatzqualifikation in der Anwendung eines Beatmungsbeutels durch Anton Büchele in seiner Funktion als Erste-Hilfe-Ausbilder beim BRK Augsburg Land vermittelt. Da der Beatmungsbeutel plus Maske nicht zur Grundausstattung in den vorhandenen Erste-Hilfe-Sets gehört, hat sich die Meitinger CSU-/JBU-Gemeinderatsfraktion dazu entschlossen den Kinderbetreuungstätten im Markt Meitingen ein Set, bestehend aus Beatmungsbeutel, Erwachsenen – wie auch einer Kindermaske zu schenken.Übergeben wurden die Sets an die Leiterinnen bei deren Tagung zum Start in das neue Kinderbetreuungsjahr.Auf dem Bild werden die neuen Sets im Beisein von Bürgermeister Dr. Michael Higl und der Marktgemeinderäte Ute Schmidt, Christian Deisenhofer, stellvertretender CSU-/JBU-Fraktionsvorsitzenden Florian Möckl und CSU-/JBU-Fraktionsvorsitzenden Anton Büchele vor dem Meitinger Rathaus an die Leiterinnen der Kinderbetreuungseinrichtungen übergeben.