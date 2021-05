Dr. Mehring: Landkreis Augsburg, Landkreis Dillingen und die Stadt Augsburg erhalten Unterstützung durch den Freistaat

Dabei werden im Landkreis Donau- Ries insgesamt 19 Projekte in 15 Kommunen, sowie der Landkreis selbst zusätzlich bei acht Projekten unterstützt. Neben zahlreichen Erweiterungs- und Neubauten von Kindertageseinrichtungen erhält beispielsweise der Schulverband Rain 1,3 Mio. Euro zur Generalsanierung des Schulzentrums.Im Landkreis Dillingen werden davon insgesamt 14 Projekte in neun Kommunen sowie der Landkreis selbst zusätzlich bei zwei Projekten unterstützt. Neben zahlreichen Erweiterungs- und Neubauten von Kindertageseinrichtungen erhält beispielsweise der Schulverband Höchstädt knapp 1,5 Mio. Euro zur Generalsanierung der Grund- und Mittelschule.Auch in der Fuggerstadt werden insgesamt 21 Projekte gefördert. Neben zahlreichen Erweiterungs- und Neubauten von Kindertageseinrichtungen fließen beispielsweise auch 1,8 Mio. Euro in die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen des Rudolf-Diesen-Gymnasiums und 1,7 Mio. Euro für Umbau und Sanierungsarbeiten der Löweneck-Grund -und Mittelschule nach Oberhausen.