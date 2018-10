Universität Augsburg verleiht der RSM das Netzwerk-Logo für ihre erfolgreiche Kooperation

(Bild unten, v. l.: Prof. Dr. Markus Dresel., Lehrstuhl Psychologie, Christine Weinl, StRin RS, Schulleiter Michael Kühn, Dr. Ulrike Schaupp, Projektkoordinatorin des Projekts "Förderung der LehrerInnenprofessionalität im Umgang mit Heterogenität")Diagnostik im Unterrichtsalltag im Kontext einer heterogenen Schülerschaft:Ein Kooperationsprojekt der Realschule Meitingen und der Universität Augsburg(von Heidrun Printz 1 & Anita Tobisch 2)(1 Dr. Max Josef Metzger Realschule Meitingen, 2 Universität Augsburg)Der Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft im Unterrichtsalltag stellt sowohl für angehende als auch für erfahrene Lehrkräfte eine bedeutsame Herausforderung dar. Dabei sind Lehrkräften nicht nur mit ethnischer und sozialer Heterogenität, sondern immer auch mit heterogenen Fähigkeiten, Lernemotionen und motivationalen Ausprägungen im Unterricht konfrontiert. Eine wesentliche Voraussetzung für adaptiven Unterricht, der heterogene Lernvoraussetzungen berücksichtigt ist die akkurate Beurteilung der Schüler(innen). An dieser Stelle setzt die Kooperation zwischen der Realschule Meitingen und dem Lehrstuhl für Psychologie der Universität Augsburg an, die im Rahmen des Projekts „Lehrerprofessionalität im Umgang mit Heterogenität“ (LeHet) der Universität Augsburg seit Sommersemester 2017 besteht. Das Konzept umfasst dabei spezifische Phasen für Studierende in einem Hochschulseminar, Anteile der Referendare an Ihrer Einsatzschule sowie gemeinsame Veranstaltungen für Studierende, Referendare und Lehrkräfte (siehe Tabelle 1).Die gemeinsame Zielsetzung der Kooperation ist zum einen die Vernetzung der drei Phasen der Lehrerbildung und zum anderen die vertiefte Auseinandersetzung und Reflexion. Für die Studierenden bietet dies zudem die Option in einer realen Unterrichtstunde zu hospitieren und Möglichkeiten zum Umgang mit Heterogenität direkt aus der Praxis abzuleiten. Erfahrungen aus realen Unterrichtssituationen bereits im Studium zu sammeln und diese theoretisch und empirisch fundiert aufzuarbeiten kann dabei den Übergang in die eigene Lehrtätigkeit erleichtern. Langfristig ist es das Ziel die Kooperation fortzuführen und Kontakte zwischen Lehrkräften, Referendaren und Studierenden zu verstetigen sowie Material (Beobachtungs- und Fragebögen) für den eigenen Unterricht zu generieren und allen Kooperationsteilnehmern sowie der an Schulentwicklung beteiligten Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen. Ferner bilden die Ergebnisse dieser fruchtbaren Kooperation eine Diskussionsgrundlage für das regelmäßig stattfindende LeHet-Netzwerktreffen an der Universität Augsburg.