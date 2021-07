Montessori Kinderhaus Meitingen lädt ein zum sortierten Online-Flohmarkt für Spielzeug, Sport, Sommer/Winter-Outdoor

Abholung der Waren am Sonntag, 8.8.2021, 9-13 Uhrin der Meitinger Gemeindehalle (Werner-von-Siemens-Straße 2)Wir organisieren für Sie in Kommission gut erhaltene/-sSpielzeug, Bücher, Kinderwagen, Fahrzeuge, Autositze, Sportartikel, Fahrräder, Anhänger, Badezubehör, Trachten, Fest- und Outdoormode, ...Zum Mitnehmen beim Abholen: Kuchen, Butterbrezen, belegte SemmelnSo geht’s:Verkäufer stellen über basarlino.de/1210 ihre Artikel mit Fotos und Preisen ein. Abgabe der Waren am Samstag, 7.8.2021, 9-12 Uhr in der Meitinger Gemeindehalle. Abholung übrig gebliebener Waren und des Erlöses am Sonntag, 8.8.2021, 14-18 Uhr in der Meitinger Gemeindehalle. 20% des Erlöses unterstützen die Arbeit des Montessori-Fördervereins Meitingen e.V.Käufer können über basarlino.de/1210 am Samstag, 7.8., 8-14 Uhr im Angebot stöbern und Waren erwerben. Abholung der gekauften Ware am Sonntag, 8.8.201, 9-13 Uhr in der Meitinger Gemeindehalle.Der QR-Code führt direkt zu den Veranstaltungsinfos:Bei Fragen hilft Ihnen Nicole Drymala gerne weiter: 0151/15182405