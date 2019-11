Laternenumzug durch Ostendorf

Zu Beginn der Feierlichkeiten fand in der Kirche in Ostendorf die heilige Messe statt. Diese wurde wieder wunderschön von den Kindergartenkindern mitgestaltet. Zusammen wurden die bekannten Martinslieder gesungen und auch die Geschichte vom großmütigen Sankt Martin wurde von den Kindern anschaulich und lebendig dargestellt.Im Anschluss an die Kirche marschierten die Kinder, zusammen mit ihren Familien und Kindergärtnerinnen, in Richtung Kindergarten. Das Highlight waren natürlich wieder die selbst gebastelten Laternen, die in der Dunkelheit strahlten und die Kinderherzen höher schlagen ließen. Während des ganzen Umzugs wurde kräftig musiziert und gesungen.Vor dem Kindergarten erwarteten die Kinder und ihre Familien brennende Feuerfässer und leuchtend dekorierte Imbiss- und Getränkestände. Alle Besucher waren nun herzlich eingeladen, bei Speis und Trank, noch ein bisschen zusammen zu feiern.Ein herzliches Dankeschön an alle helfenden Hände, die auch das Martinsfest in diesem Jahr wieder so wunderbar ausgerichtet haben.