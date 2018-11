Das Highlight für die Kinder war, wie jedes Jahr, der Laternenumzug von der Kirche in Richtung Kindergarten. Mit strahlenden Gesichtern und leuchtenden Laternen zogen die Kindergartenkinder zusammen mit ihren Kindergärtnerinnen und ihren Familien von der Kirche aus los. Während dem Marsch wurden, unter musikalischer Begleitung, kräftig die altbekannten Martinslieder durchs Dorf gesungen: „Laterne, Laterne – Sonne, Mond und Sterne“.Vor dem Kindergarten erwarteten die Kinderschar und ihre Familien dann brennende Feuerfässer, leuchtend dekorierte Stehtische und ein Imbiss- sowie ein Getränkestand. Alle Besucher waren nun herzlich dazu eingeladen, bei Speis und Trank, noch ein bisschen zusammen zu feiern und den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Aufgrund der angenehmen Temperaturen wurde das Angebot von vielen Familien genutzt und die Kinder hatten wie immer sichtlich Spaß dabei.Ein herzliches Dankeschön an alle helfenden Hände, die auch das Martinsfest in diesem Jahr wieder zu etwas ganz Besonderem gemacht haben.