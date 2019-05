Kindergartenkinder aus Ostendorf rocken in den Mai

Heuer begeisterten die Kindergartenkinder die anwesenden Besucher in feschen Dirndln und Lederhosen. Gleich bei der ersten Tanzeinlage sangen alle begeistert mit „Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht…..“ und die Kinder hatten sichtlich viel Spaß.Fröhlich und hoch motiviert tanzten die Kinder in den Mai und präsentierten dabei ihre eigens einstudierte Choreografie. Durch die lustig-fröhlichen Einlagen wurden alle Besucher sichtlich mitgerissen. Es wurde kräftig geklatscht und freudig mitgewippt. Auch die bunten Seidentücher, die die Kinder zu "Anton aus Tirol" durch die Luft wirbelten, sorgten für kunterbunte Frühlingsstimmung.Als Belohnung für ihren tollen Auftritt gab es zur Freude aller Kinder auch dieses Jahr wieder einen Bonbonregen und eine große Hüpfburg.Zudem durften sich die Kindergartenkinder im Anschluss noch - von den Ortsvereinen spendierte - Wienersemmeln schmecken lassen.Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, sodass die Kinder und alle Besucher der Maifeier den Abend noch gemütlich ausklingen lassen konnten.