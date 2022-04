Jahreshauptversammlung des JBO Meitingen

Der nächste Tagesordnungspunkt war dann die Neuwahl der Vorstandschaft. Gewählt wurden Florian Möckl als 1. Vorsitzender, Niklas Marb als 2. Vorsitzender, Rainer Guttroff als 1. Kassier, Markus Sölch als 2. Kassier. Die insgesamt 3 Beisitzer werden besetzt von Alexander Markidonow als Notenwart, Tim Heilmeir als Materialwart und Juliane Kwoczalla als Pressewart.Abschließend blieb hängen, dass das Jugendblasorchester Meitiningen ein gesunder und innovativer Verein ist, der 2022 in seinem 30. Jubiläumsjahr steckt, dies aber nicht in den Mittelpunkt stellt. Denn mit dem Projekt „Haus der Musik“ wird für den Verein ein noch bedeutenderer Meilenstein gesetzt. Stein um Stein, Schraube um Schraube und vor allem die Kraft eines jedes Einzelnen steckt in diesen Mauern.