Gymnasium Wertingen bietet Wahlkurse und „Offene Ganztagsschule“

Infoabend:

So einiges los ist diesbezüglich nachmittags am Gymnasium Wertingen. „Wahlkurse und Offene Ganztagsschule“ unterstützen dies auf vielfältige Weise. Wahlkurse werden geboten, in denen gesportelt, gehäkelt, getöpfert und gebastelt wird. Für jedes Interesse ist etwas dabei. Begabungen können geweckt und entdeckt werden. Neugierig auf Neues und kreativ sein macht Spaß und schafft Selbstvertrauen.Einige Schüler spielen Theater in unterschiedlichen Gruppen, musizieren in verschiedenen Ensembles, oder singen in diversen Stimmlagen. Manche widmen sich dem Lesen, andere schreiben Artikel für die Schülerzeitung. In der Chemie wird fleißig geforscht. Die Denksportler spielen eifrig und konzentriert Schach und die Tänzerinnen tanzen „Hip“. Einige bauen Roboter, wieder andere kochen fleißig. Manche kümmern sich lieber um lebende Tiere. Zu den Schultieren gehören ein paar Hühner samt Hahn. Auch Schulhündin „Tonks“ besucht die „Offene Ganztagsschule“. Nach den Hausaufgaben darf sie mit den Kindern an die frische Luft. Sie bringt gerne das geworfene Stöckchen Holz wieder zurück.Neben all diesen Wahlkursen finden für die fünften Klassen auch zusätzliche, freiwillige Intensivierungsstunden in allen Kernfächern statt.Parallel zur Wahlkursen und Intensivierungen besuchen viele Schülerinnen und Schüler die „Offene Ganztagsschule“. In der fünften und sechsten Jahrgangsstufe können die Schüler zunächst gemeinsam zu Mittag essen und danach in einer Stillarbeitsphase ihre Hausaufgaben erledigen. In der verbleibenden Zeit besteht die Möglichkeit im Schulhaus oder auf dem Außengelände Freizeitaktivitäten nachzugehen. Auch an einem Wahlkurs können sie teilnehmen.Wer sich näher über dieses breit gefächerte und interessante Nachmittagsangebot informieren möchte, ist herzlich zum Infoabend eingeladen.