Ein Eismann im Kindergarten

Das servierte Eis wurde extra für den Kindergarten in der Schrobenhausener Bäckerei- und Konditorei Seitz hergestellt.Die Kinder durften zwischen sechs verschiedenen Eissorten wählen, sodass auch wirklich für jedes Kind das Richtige dabei war. Die meisten Kinder konnten gar nicht genug von der kühlenden Schleckerei bekommen und stellten sich gleich zwei oder dreimal in der Eisschlange an. Auch die Kindergärtnerinnen konnten natürlich nicht widerstehen, sodass der Eiswagen ein absoluter Genuss für Groß und Klein war.Der Eiswagen war für die Kindergartenkinder eine gelungene Überraschung, welche sofort Ferienstimmung aufkommen ließ. In Badeklamotten und mit Eisbechern in der Hand saßen die Kinder im Garten auf ihren Picknickdecken verteilt und strahlten um die Wette.Ein herzliches Dankeschön an die Elektrotechnik Stephan GmbH, von der die tolle Idee mit dem Eiswagen kam und die die gesamte Ration Eis für den Kindergarten spendiert hat.