Bücherflohmarkt der Kolpingsfamilie Meitingen e.V.

Wolfgang Rau und seine Jugendgruppe nahmen am Freitagnachmittag die neuen Spenden an. Koordiniert von Christian Sibenhorn trafen sich am Samstag dann freiwillige Helfer um die Bücher nach verschiedenen Themen in den Räumen des Pfarrheims Meitingen aufzubauen. Somit war alles für ein ausgiebiges Stöbern durch die Kategorien Romane, Natur, Kochen, Technik, Handarbeit, Religion, Reise, Kinder und Geschichte vorbereitet.99 Besucher nutzten während des ganzen Sonntags diese Gelegenheit und es wurden ca. 500 Bücher verkauft. Wir danken allen Besuchern für Ihr Kommen und ein ganz großes Dankeschön geht an alle Helfer dieser 3 Tage.Es ist geplant, im Frühjahr 2022 wieder einen Bücherflohmarkt im Haus St. Wolfgang abzuhalten, wozu wir jetzt schon herzlich einladen.