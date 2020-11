Auf den Spuren von St. Martin

Da der traditionelle Martinsumzug leider ausfallen musste, wurden die Fenster des Kindergartens mit den Bildern der Martinslegende dekoriert. So konnte man dennoch in der Zeit vom 09. - 19.November 2020 den Spuren von St. Martin folgen. An jedem dieser Abende wurden die Fenster beleuchtet und die Eltern, mit ihren Kindern nutzten die Gelegenheit, die Geschichte von St. Martin mitzuerleben.