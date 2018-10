Woisch no – Klassentreffen der Jahrgänge 1947 und 1948

Bei einer Führung in der Grundschule konnten sich die Teilnehmer davon überzeugen, dass sich das Gebäude äußerlich immer noch wie damals präsentiert. Doch das Umfeld und die ganze Atmosphäre unterscheiden sich schon beträchtlich von früher. Auf dem Friedhof besuchte die Gruppe die Gräber der verstorbenen Mitschüler und legte Blumen nieder. Nach einem Rundgang durch Meitingen, der besonders die von weit her angereisten Teilnehmer interessierte, wurden noch lange alte Fotos angeschaut und in Erinnerungen geschwelgt.