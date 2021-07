Partnerschaftskomitee wieder aktiv: Ferienprogramm, Strategiesitzung und Treffen mit Freunden

Nachdem das Meitinger Partnerschaftskomitee aufgrund der Coronakrise erneut längere Zeit nicht zusammenkommen konnte, trafen sich die Komiteemitglieder Mitte Juni im Bürgersaal coronakonform wieder zu einer Sitzung. Dabei ging es unter anderem um das Ferienprogramm, eine Strategiesitzung und ein mögliches Treffen mit den französischen Freunden im Herbst.

Boule-Spielen für Kinder

Partnerschaftsarbeit: Weichen für die Zukunft stellen



Kreative Lösung für Weihnachtsmarkt gesucht



Der Vierervorstand mit Andrea Gärtner, Dr. Susanne Kuffer, Andreas Franz und Astrid Fritsch freute sich über die gute Stimmung und Motivation unter den Mitgliedern. Daher möchte man in den kommenden Wochen und Monaten auch unbedingt wieder aktiv werden – eben im Rahmen des Möglichen. So ist für den französischen Nationalfeiertag am 14. Juli ein geselliges Zusammenkommen in kleiner Runde angedacht.Die Sommerferien rücken näher und damit auch das Ferienprogramm der Marktgemeinde. Nachdem dieses im letzten Jahr leider ausfallen musste, beteiligt sich das Partnerschaftskomitee in diesem Jahr erstmalig mit der Einführung ins Boule-Spiel für Kinder- und Jugendliche an den sommerlichen Freizeitaktivitäten. An zwei Terminen Anfang August und Ende September werden jüngeren und älteren Kindern die Regeln des französischen Nationalspiels erklärt, Wurftechniken beigebracht, viel geübt und ein Boule-Turnier abgehalten. "Wir sind gespannt, auf welches Interesse das Angebot stößt", sagt Claudia Buchschuster, Organisatorin des Ferienprogramms. "Das über viele Jahre durchgeführte "Französisch Kochen" war stets ausgebucht. Es war dieses Jahr allerdings schwierig umzusetzen aufgrund der geltenden Corona-Hygienevorschriften."Für den Herbst ist außerdem ein interner Strategieworkshop geplant, in dem es „um uns selbst“ gehen soll, wie Andrea Gärtner erklärte. Hier sollen die Weichen für die Zukunft des Komitees neu gestellt werden, Aufgaben neu strukturiert und aufgeteilt werden. Wichtig sei, dass jedes Komiteemitglied sich mit Freude an der Partnerschaftsarbeit beteilige. „Daher freue ich mich auf eine engagierte und fruchtbare Diskussion“, so Gärtner.Auch die gemeinsame Komiteesitzung mit den französischen Freunden, die eigentlich im letzten Jahr hätte stattfinden sollen, ist noch nicht ganz vom Tisch. Der Wunsch auf deutscher Seite ist groß, dieses Treffen im Herbst nachzuholen. "Wir warten nun auf Nachricht unserer französischen Freunde, in welchem Rahmen und wann ein Treffen möglich sein wird", so Kuffer.Zuletzt war auch der diesjährige Weihnachtsmarkt noch ein Thema: Der Vorstand bat die Mitglieder, sich Gedanken über Änderungen zum bisherigen Verkauf zu machen und neue Ideen einzubringen, sollte der Markt dieses Jahr erneut abgesagt werden müssen. Alternativ könne man wieder Punsch auf dem Wochenmarkt verkaufen. "Wir werden eine Lösung finden", gab sich Renate Unger zuversichtlich. "An Kreativität hat es uns bislang nicht gemangelt", so die Ehrenvorsitzende und Teil des Weihnachtsmarktteams um Astrid Fritsch und Andreas Franz.Im Rahmen der Sitzung erhielt das Ehepaar Hildegrad und Hans-Georg Füller für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Partnerschaftskomitee einen Crémant, einen Winzersekt aus dem Elsaß, überreicht. "Das ist eine unglaublich lange Zeit", hob Gärtner hervor. "An vielen Ecken und Enden habt ihr geholfen, unterstützt, wart federführend - einfach eine verlässliche Stütze in all den Jahren. Dafür herzlichen Dank!"