Jugend der SGL Kapelle bereitet sich auf das Jahreskonzert vor

Die musikalische Vorbereitung auf den konzertanten Höhepunkt der SGL Jugendkapelle, das Jahreskonzert im März, ist schon seit ein paar Wochen im Gange. Um die Probenarbeit in der jetzigen Phase noch effektiver zu gestalten, fuhren die Mädchen und Jungen der SGL Jugendkapelle für ein Wochenende in das Schullandheim nach Dinkelscherben. Intensiv wurde dabei in Register- und Gesamtproben an der durchaus anspruchsvollen Literatur gearbeitet. Zudem war dieses Wochenende eine gute Gelegenheit für den erst seit November 2018 bei der SGL Kapelle tätigen Dirigenten Germán Moreno López, alle Jungmusikanten genauer kennenzulernen. Ebenso nutzten aber auch die Bläser und Schlagwerker der Jugendkapelle die Zeit, um sich mit dem neuen Dirigenten noch mehr vertraut zu machen.Naturgemäß dreht sich bei solchen Probentagen sehr viel um die Musik, aber auch das Gesellige ist ein wesentlicher Bestandteil und darf auch nicht zu kurz kommen. Im vergangenen Jahr 2018 gab es in der SGL Jugendkapelle einen größeren Umschwung. Altersbedingt verließen einige Bläser das Orchester in Richtung Werkskapelle und dafür rückten aus dem Vororchester ein ganzer Schwung an jungen Musikanten nach. Gerade in einer solchen Umbruchphase ist es umso wichtiger, die Gemeinschaft zu fördern und die Zusammengehörigkeit zu stärken. Dirigent Germán Moreno López: "Es ist schön zu sehen, mit wieviel Freude die Jugendlichen hier dabei sind. Mir ist sicherlich als Dirigent die musikalische Entwicklung des Orchester wichtig. Viel mehr jedoch freut es mich zu sehen, dass auch alle außerhalb des Probenraums zusammenhalten und Spaß miteinander haben. Letztendlich wirkt sich das auch positiv auf das Musizieren aus."Machen sie sich selbst ein Bild von unserer Arbeit. Am 16. März um 19:00 Uhr in der Mittelschulturnhalle in Meitingen wird die SGL Jugendkapelle wieder im Rahmen des Jahreskonzerts der SGL Kapelle ihr Bestes geben. Und vielleicht hört man ja auch den Spaß und die Freude bei der Musik heraus, welche die Jugend der SGL-Kapelle am Probenwochenende hatte.Text: Johannes Stuhler