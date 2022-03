Großartige Prüfungsergebnisse der Auszubildenden bei SGL Carbon in Meitingen

Die jungen Facharbeiterinnen und Facharbeiter wurden in den Berufen Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker, Verfahrensmechaniker und Chemielaborant ausgebildet. Im kaufmännischen Bereich absolvierten zwei Industriekaufleute äußerst erfolgreich die IHK-Abschlussprüfungen.Die beiden Verfahrensmechaniker und die Industriekaufleute konnten aufgrund ihrer sehr guten schulischen und betrieblichen Leistungen die Lehrzeit jeweils um ein halbes Jahr verkürzen.Besondere Anerkennung verdienen unsere Verfahrensmechanikerin Janine Kretzschmar sowie die beiden Chemielaborantinnen Antonia Benz und Hanna Zott. Sie haben ein hervorragendes Gesamtprüfungsergebnis mit der Bestnote „sehr gut“ erreicht. Vier weitere Auszubildende erzielten in ihrer praktischen Prüfung mit der Note „sehr gut“ ein ebenfalls großartiges Ergebnis.Die SGL hält auch zukünftig an der eigenen Berufsausbildung fest. In Meitingen werden für September 2022 noch Ausbildungsplätze zum Maschinen- und Anlagenführer angeboten. Weitere Informationen zur Ausbildung bei der SGL Carbon GmbH sind unter www.sglcarbon.com/karriere/ausbildung zu finden. Text: SGL Carbon SE