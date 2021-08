Ferienprogramm: Kinder ließen beim Boulespielen die Kugeln fliegen

Angeleitet von sechs Betreuern erlernten die jungen Teilnehmer auf dem Bouleplatz neben dem Rathaus schnell den Ablauf und traten gegeneinander im Wettbewerb an. Geschickt platzierten Jungen und Mädchen die Kugeln möglichst nahe an der Zielkugel, dem sogenannten „Schweinchen“ und lieferten sich knappe Entscheidungen. In der Pause ließen sich alle Butter- und Schokocroissants schmecken, um danach gestärkt weitere Runden zu spielen.Claudia Buchschuster vom Meitinger Partnerschaftskomitee hatte die Organisation der Veranstaltung übernommen. Das Partnerschaftskomitee beteiligt sich bereits seit vielen Jahren am Ferienprogramm, allerdings bislang mit „Französisch Kochen“. Dieses Jahr entschied man sich aufgrund der geltenden Corona-Auflagen allerdings erstmalig für eineAktivität im Freien.