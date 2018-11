Die November-Ausgabe des „meitingers“ hier kostenlos lesen und herunterladen!

Aktuelle Ausgabe: 3. NovemberNächste Ausgabe: 1. DezemberRedaktionsschluss: 19. NovemberIhr könnt hier und jetzt den „meitinger“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Meitinger Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Regionalmagazins „meitinger“ beliefert. Darüber hinaus ist der „meitinger“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Unsere Highlight-Themen der Oktober-Ausgabe im Überblick:Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule erhält Bayerische Europa-Urkunde 2018: Tolles Eukitea-Theaterstück an der Mittelschule Meitingen: Meitinger Fußballabteilung bringt eigenes Stickeralbum auf den Markt: Spielzeug, Sport und Winter-Outdoor in der Gemeindehalle MeitingenWie gefällt euch die aktuelle Ausgabe? Sagt uns eure Meinung als Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.meitingen@mh-bayern.de!