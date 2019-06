Die Juni-Ausgabe des „meitingers“ hier kostenlos lesen und herunterladen!

Aktuelle Ausgabe: 1. JuniNächste Ausgabe: 6. JuliIhr könnt hier und jetzt den „meitinger“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Meitinger Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Regionalmagazins „meitinger“ beliefert. Darüber hinaus ist der „meitinger“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Unsere Highlight-Themen der Juni-Ausgabe im Überblick:Deutscher Mühlentag im Klostermühlenmuseum ThierhauptenDie Maifeiern in Meitingen, Ostendorf und Ellgau locken zahlreiche Besucher anFrühjahrskonzert des JBO Meitingen unter dem Motto "Hits aus Funk und Fernsehen"Der Meitinger Wochenmarkt bietet eine große Auswahl an frischen LebensmittelnWie gefällt euch die aktuelle Ausgabe? Sagt uns eure Meinung als Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.meitingen@mh-bayern.de!