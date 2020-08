Die August-Ausgabe des „meitingers“ hier kostenlos lesen und herunterladen!

Aktuelle Ausgabe: 1. AugustNächste Ausgabe: 5. SeptemberIhr könnt hier und jetzt den „meitinger“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Meitinger Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Regionalmagazins „meitinger“ beliefert. Darüber hinaus ist der „meitinger“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Unsere Highlight-Themen der August-Ausgabe im Überblick:Die Drehbuchautorin Valentina Brüning stellt ihr Buch "Kakao und Fischbrötchen" in Ellgau vorMusikschule Wertingen: Saxophonklänge auf der ZusaminselEin historischer Blick auf die Festwoche Thierhauptenden hübschen Markt Biberbach mit Neuigkeiten von Vereinen und dem DorfladenWie gefällt euch die aktuelle Ausgabe? Sagt uns eure Meinung als Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.meitingen@mh-bayern.de!