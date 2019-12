Fröhliche Weihnachten. Wenn Teller erzählen könnten. 

Marburg : Weihnachten |

Die Abbildungen und Inschrift befinden sich auf einem uralten nostalgischen Weihnachtsteller, der einmal meiner Großmutter gehörte. Inzwischen hat er vier Generationen, zwei Weltkriege und zahlreiche Wirtschaftskrisen unbeschadet überdauert.

Er diente in der Weihnachtszeit immer als Plätzchenteller. Könnte er reden, so würden wir erfahren, an wie vielen unterschiedlichen Gebäcksorten er bereits geschnuppert hat. Er würde uns erzählen wie schnell er geleert worden war und nachgefüllt werden musste und welche der weihnachtlichen Gäste sich beim Naschen besonders hervortaten. Und auch heute erfüllt er brav seine Aufgabe. Warum allerdings ausgerechnet ein frühlingshaftes Bildmotiv den Teller ziert, wird wohl immer sein Geheimnis bleiben.Fröhliche Weihnachten!