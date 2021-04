Marburg : Überall |

Oft beschleicht einen ja das Gefühl, dass die komplett verstrahlten dieser Welt kurz davor sind, in ihrem heroischen Kampf für ihre Wahrheit die Weltherrschaft zu übernehmen. Dafür scheint ihnen jedes Mittel recht zu sein.

Da gibt es in der amerikanischen Sektion ihrer Bewegung die Besitzer eines Fitnessstudios. Die krönen ihren Kampf gegen Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen wie folgt: Jeder, der sich weigert, sich gegen Covid 19 impfen zu lassen, kann sich mit wenigen Klicks in ihrer Muckibude registrieren und erhält eine kostenlose Mitgliedschaft. Wegen Freiheit, Grundrechten und Chips dunkler Mächte, die uns an die Wäsche wollen und so. Und weil Sport, proteinreiche, gute Ernährung, Vitamin D, Zink und Chillen gegen das Virus, das bis heute gerade einmal 2,8 Millionen Menschen getötet hat, völlig ausreicht.Diese Typen verbrüdern sich im Internet, um sich gegenseitig vollzulullen. Dazu fällt einem nur die Abwandlung einer alten Volksweisheit ein: „Dumm klickt gut.“Über ein Jahr Querdenken ist auch ein Jahr kollektives Kopfschütteln über die völlig irrsinnigen Ansichten der Corona-Leugner und Impfgegner. Über ein Jahr nach Beginn der Pandemie geraten Gruppierungen aus dem Spektrum der sogenannten Corona-Leugner zunehmend in den Fokus der Verfassungsschützer.