Die Weiße Taubnessel (Lamium album)

Wenn man es genau nimmt, gibt es kein Unkraut. Es sind lediglich wüchsigere, besser an die Bedingungen angepasste Pflanzen. Sie wachsen schneller und besser und gewinnen so den Kampf um den Raumanspruch. Es geht dabei um den Kampf um Nährstoffe, Licht, Wasser und Luft.Es sind auch schöne Pflanzen darunter. Sie dienen vielen Tierarten als Nahrungs-, Brut- oder Unterschlupfbiotop. Die Brennnessel beherbergt z. B. weit mehr als 100 Insektenarten. Löwenzahn bietet reichlich Nahrung für Insekten. Viele Arten von Wildkräutern sind Heilpflanzen. Wenn man die Wildkräuter in ihre Grenzen verweist, können sie also schön und nützlich sein.(Auszüge aus http://www.franks-garten.de